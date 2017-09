Insgesamt 46.399 Besucher in dieser Saison

Insgesamt 46.399 Menschen besuchten in diesem Jahr das Freibad Dürwiß. Dies sind 4287 Personen weniger als noch in der Saison 2016 (50686). Im vergangenen Jahr war die Saison im September wegen spätsommerlicher Temperaturen verlängert worden.

Die Zahlen in der Übersicht – in den Klammern befinden sich die Besucherzahlen des Vorjahres: Mai: 10.878 Besucher (1996); Juni: 16.008 (3671); Juli: 8497 (14.672); August: 10.193 (22.403); September: 46.399 (50.686).

Die Rekorde in diesem Jahr: Ganze 42 Schwimmbegeisterte wurden am 1. Juli, einem Samstag, gezählt. Insgesamt 2895 Badegäste registrierte man am 27. Mai, ebenfalls einem Samstag – so viele wie noch nie an einem Tag im Wonnemonat.