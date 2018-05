Eschweiler.

Ruhig ziehen Hartmut Schwartz und Dr. Jürgen Kozel ihre Bahnen im Freibad. Vor der offiziellen Eröffnung am Montag steht der obligatorische „Wassertest“ der beiden passionierten Schwimmer an, die seit über 60 Jahren eng befreundet sind. Nach einigen Bahnen in Dürwiß geht der Daumen nach oben.