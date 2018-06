Eschweiler - Das City Center in Eschweiler ist bloß noch ein Stück Erinnerung

Eschweiler. Wo vor Jahren das City Center samt Karstadt-Kaufhaus florierte und vor Monaten noch Parkhaus, Kaufhaus-Komplex und Centerbauten die Szenerie bestimmten, da reicht der Blick inzwischen ungehindert von der Wollenweberstraße zur Peilsgasse, zur Dürener - und zur Indestraße.

Nur wenige Reste des einstigen City Centers in unmittelbarer Rathausnähe haben die Bagger noch nicht dem Erdboden gleich gemacht, und auch die Moschee an der Wollenweberstraße, die bis am Mittwoch noch Mittelpunkt der Ramadan-Feiern der islamischen Gemeinde war, ist bisher verschont geblieben.

Auch sie soll in Kürze weichen – ein neues Domizil ist inzwischen gefunden. Das so freigelegte Herzstück der City soll bis Ende kommenden Jahres neu überbaut werden: mit Wohnungen, Büros, Geschäften, Tiefgaragen, einem Kindergarten und viel Grün.