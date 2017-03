Eschweiler.

Beim Damennachmittag der Narrengarde, der vor rund einem Monat stattfand, haben die Dürwisser Jecken wieder traditionell Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Den Erlös der Saalsammlung, bei der stolze 973,66 Euro zusammen kamen, stockten die Karnevalisten auf runde 1000 Euro auf, und übergaben das Geld am jetzt an zwei Vertreterinnen des Aachener Frauenhauses des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SkF) in der Dürwisser Gaststätte „Bei Kelche“.