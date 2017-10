Damen-30-Mannschaft von Blau-Gelb gewinnt

Eschweiler. Die Damen-30-Mannschaft des Eschweiler Tennisclubs Blau-Gelb hat ihre erste Partie der Wintersaison mit 6:0 gewonnen.

In der Oberliga bezwang die Mannschaft TG Leverkusen mit 6:0. Dina Jacobs (6:2, 6:1 gegen Karin Lindel), Christiana Mohr (6:4, 7:5 gegen Jessica Fütterer), Ellen Schmitz (6:1, 6:1 gegen Daniela Wenzel) und Nada Kostovski (6:0, 6:1 gegen Anke Süße) gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen.

Im Doppel behielten Christiana Mohr und Nada Kostovski mit 6:0 und 6:1 die Oberhand, Ellen Schmitz und Manuela Henn siegten in einem engen Spiel mit 4:6, 7:5 und 11:9.

Für die Damen 30 geht es in der Oberliga im Januar weiter. Dann tritt die Mannschaft in St. Augustin an.

Für die Herren 40 steht das erste Spiel am 19. November auf dem Programm. In der 1. Bezirksliga empfängt das Team TC RW Lieck. Los geht es im Sportforum Alsdorf um 9 Uhr.