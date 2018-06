Eschweiler - D-Junioren der Sportfreunde zu Gast bei Wehen Wiesbaden

Eschweiler. Auf eine tolle Abschlussfahrt blicken die D-Junioren der Sportfreunde Hehlrath zurück. Zunächst ging es mit 60 Eltern, Trainern, Betreuern und Spielern in Richtung Wiesbaden. Hier besuchte man das Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im Taunus.

Herzlich wurde die Gruppe vom Jugendkoordinator Ralf Peuckmann empfangen und Hehlrather spielten gegen das U12-Nachwuchsteam des Drittligisten. Fußballerisch war es natürlich für die tapferen Kicker aus Hehlrath eine Lehrstunde. Trotzdem waren die Hehlrather um die Trainer Jörg Schimanowski und Björn Busold froh, einmal gegen eine Mannschaft aus dem Nachwuchs-Profibereich zu spielen.

Nicht nur Fußball, sondern auch Kultur wird bei den Sportfreunden geboten. So zog der gesamte Tross anschließend von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim am Rhein weiter. Dort besuchte man unter anderem die „Germania“ – das Niederwalddenkmal. Das Foto zeigt die D-Junioren der Sportfreunde am Niederwalddenkmal in Rüdesheim.