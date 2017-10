Computer- und Schulheft-AG an KGS Don Bosco

Eschweiler. An der offenen Ganztagsschule der KGS Don Bosco werden eine Computer-AG sowie eine Schulheft-AG angeboten.

In der Schulheft-AG arbeiten die Kinder beispielsweise an einem Hausaufgabenheft in Verbindung mit einer Schulzeitung, sagt Claudia Lengfeld. Die Schüler schreiben eigene Texte, führen Interviews und fügen Bilder ein. Die Texte tippen sie am Computer selber ab und können die Schriftart und Schriftgröße individuell ändern.

Nach Fertigstellung werden die gesammelten Beiträge zu einem gemeinsamen Schulheft zusammengefügt und anschließend gedruckt. Außerhalb der Schulheft-AG kreieren die Schüler des vierten Schuljahres zudem eine eigene Klassenzeitung zum Schulabschluss.