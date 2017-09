Comedian Freddy Farzadi präsentiert sich im Talbahnhof

Eschweiler.

„Die Würde des Mannes ist unten tastbar“ meint Freddy Farzadi am Mittwoch, 11. Oktober, 20 Uhr, im Talbahnhof. Farzadi ist ein Hamburger Jung und ein Unikat in jeder Hinsicht. Ein Freund fragte ihn, ob er nicht im Club „Große Freiheit 36“ an der Tur aushelfen könne.