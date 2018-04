Eschweiler - Classic meets Pop und Rock meets Party beim Eschweiler Music Festival

Eschweiler.

Guido Dieteren. Wer ist Guido Dieteren? Die Antwort fällt bescheiden aus: „Ich bin Musik!“ sagt der charismatische Orchesterchef, Sologeiger und Komponist über sich selbst. Der niederländische Musiker ist in seiner Heimat ebenso wie in zahlreichen anderen Ländern längst ein Superstar. „The Maestro & The European Poporchestra“ verbinden Klassik und Pop-Highlights, spielen vor bis zu 20.000 Zuschauern.