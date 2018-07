Eschweiler - Chorgemeinschaft Hastenrath und Kirchenchor St. Jöris singen für Senioren

Eschweiler. Um die Männerchöre war es zuletzt still geworden, darüber war man auch im Senioren- und Betreuungszentrum (SBZ) an der Johanna-Neuman-Straße traurig. Am Sonntag begrüßte Karin Balduin vom SBZ die Chorgemeinschaft Hastenrath und den Kirchenchor St. Jöris, die mit mehr als 20 kräftigen Stimmen zum Konzert gekommen waren.

Bevor die Herren unter Leitung von Achim Prinz die ersten Lieder anstimmten, erinnerte Balduin an die vielen Jahre, in denen der MGV „Sängerbund Dürwiß“ Jahr für Jahr zu Gast war. Ebenso wie dem Männergesangverein Orphea aus Bardenberg, der sechs Jahre dem SBZ verbunden war, fehlten neue Mitglieder und beide Chöre mussten aufgelöst werden.

Der Sängerbund Dürwiß wurde viele Jahren von der Chorgemeinschaft Hastenrath begleitet. Nun gab es ein Wiedersehen und Wiederhören. Im neuen Verbund mit dem Kirchenchor St. Jöris wuchsen erneut zwei Chöre musikalisch zusammen – sehr zur Freude der Senioren.

Ob alte Volksweisen wie „Kein schöner Land“ oder am Brunnen vor dem Tore“ oder Schlagermelodien wie „Amsterdam“ oder „Die kleine Kneipe“ – die Lieder kamen bestens an.

Großen Applaus gab es für „La Campanella“ und „La Montanara“. „Alles auf der Welt hat seinen Sinn“ oder „Always look on the bright side of life“ zauberten vielen Senioren ein Lächeln auf die Lippen. Mit „Dankeschön und auf Wiedersehn“ verabschiedeten sich die beiden Chöre von ihrem Publikum. Nach lang anhaltendem Applaus gab es als Zugabe nicht nur das wunderschöne „Mala Moja“ zu hören, sondern auch die Zusage, im kommenden Jahr wieder für die Senioren zu singen.