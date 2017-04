Eschweiler. Am zurückliegenden Wochenende konnten nur die C1-Juniorinnen von Rhenania Eschweiler punkten. Beim Favoriten Sportfreunde Hörn auswärts angetreten, nahmen sie drei Punkte und einen 2:0-Sieg mit nach Hause.

Mit einem Doppelschlag in der 11. und 15. Minute erzielten Frida Johnen und Julia Boddart die entscheidenden Treffer. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Blaszczyk zeigte dann eine taktische Meisterleistung. Mit Dreierkette und zwei defensiven Mittelfeldspielern ließ sie gegen die starken Sportfreunde keine Chance mehr zu. Am Ende bejubelt man Platz eins in der Tabelle, bisher ungeschlagen und ohne Gegentor.

Die Rhenania-E-Jugend musste sich im Fair-Play-Modus mit 0:1 gegen Eintracht Warden geschlagen geben, die D-Jugend kam beim Burtscheider TV mit 3:6 unter die Räder. Auch die Rhenania-B-Jugend kann im Moment nicht die gewohnte Leistung abrufen. Im Nachholspiel am Donnerstag verlor man zu Hause gegen den SC Bardenberg mit 1:2 und zwei Tage später mit 1:3 gegen den SV Eilendorf. Der Truppe von Trainer Chris Wiese machen die vielen Verletzungen, Erkrankungen und Sperren schwer zu schaffen.