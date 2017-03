Buttersäure-Attacke: 500 Gymnasiasten evakuiert

Eschweiler. Am Städtischen Gymnasium Eschweiler haben unbekannte Täter am Donnerstagmorgen stinkende Buttersäure versprüht. Wegen des Übelkeit erregenden Gestanks im Hauptgebäude und in der Mensa mussten rund 500 Schüler evakuiert werden, die Feuerwehr rückte an. Ein Mensch kam ins Krankenhaus.

Gegen 11.45 Uhr wurde die Wehr alarmiert, die unter Atemschutz die betroffenen Stellen kontrollierte und anschließend die Gebäude räumen ließ. Die Schüler wurden nach Hause geschickt.

Buttersäure hat einen beißenden Geruch. Sie konnte von den Einsatzkräften im Hauptgebäude an der Peter-Paul-Straße und in der Mensa des Nebengebäudes an der Preyerstraße nachgewiesen werden. Die Einsatzorte werden seit der Räumung mit Maschinen belüftet.

Eine Person wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.