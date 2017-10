Eschweiler.

Sieben Gemeinden, zehn Standorte, ein Erfolg: Die erste „Nacht der offenen Kirchen“ in Eschweiler stieß bei den Indestädtern auf starke Anteilnahme. Zahlreiche Menschen nutzten am Montagabend, also wenige Stunden vor dem Reformationstag, das ökumenische Angebot der verschiedenen Standorte.