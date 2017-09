Eschweiler.

In einem Punkt herrschte am Mittwochvormittag grundsätzliche Einigkeit im Berufskolleg Eschweiler: Einhellig beschworen die fünf Bundestagskandidaten Helmut Brandt (CDU), Claudia Moll (SPD), Alexander Tietz-Latza (Bündnis 90/Die Grünen), Frank Schniske (FDP) und Andreas Handt (AfD) ihre jungen Zuhörer, am übernächsten Sonntag, 24. September, das „Königsrecht der Demokratie“ wahrzunehmen und ihre Stimmen bei der Bundestagswahl abzugeben.