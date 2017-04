Eschweiler.

Die Verkehrssituation im Osten von Dürwiß wird noch länger für Diskussionen sorgen. Die Verwaltung schlägt vor, die Einbahnstraßenregelung an der Heinrich-Heine-Straße wieder aufzuheben und ein Verkehrskonzept für Dürwiß erstellen zu lassen. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss soll darüber am Donnerstag in seiner Sitzung um 17.30 Uhr beraten.