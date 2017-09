Brustaktionstag: Zahlreiche Informationen und eine Modenschau von Betroffenen Letzte Aktualisierung: 22. September 2017, 10:34 Uhr

Eschweiler. Rund um das Wohlbefinden von an Brustkrebs erkrankten Frauen geht es auch beim diesjährigen Brustaktionstag, den das Euregio-Brust-Zentrum (EBZ) im St.-Antonius-Hospital am Dienstag, 26. September, von 1430 bis 17.30 Uhr in den Räumen des Elisabethheims veranstaltet.