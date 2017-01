Eschweiler.

In der Kapelle der Bischöflichen Liebfrauenschule ist es still. Die Englischkurse der Oberstufe hören der jungen Schauspielerin Ellen Muriel (23) gebannt zu. In Latzhose und barfuß führt die Engländerin mit wenigen Requisiten ihr Solo-Theaterstück auf, in dem sie zwischen Monologen, Schattenspiel, Gesang, Puppenspiel und Erzählungen abwechselt.