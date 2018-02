Eschweiler.

Sie entschied sich im „wilden“ Irland des fünften Jahrhunderts für das Christentum, trat mit 14 Jahren in ein Kloster ein, gründete im Jahr 470 ein Doppelkloster in Kildare, dem sie als Äbtissin vorstand und in dem das „Book of Kildare“ entstand. Gemeinsam mit den Heiligen Patrick und Columban von Iona bildet Brigida von Kildare das Triumvirat der „Patrone Irlands“.