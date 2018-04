Eschweiler - Breitband: Nur einer von 20 Haushalten surft in Eschweiler langsam

Eschweiler. Der Blick auf die Breitbandkarte, die anzeigt, wo in Eschweiler schnelle Internetverbindungen bestehen, könnte zufriedenstellen: 95,7 Prozent aller Haushalte verfügen über einen Anschluss mit mehr als 50 MBit/Sekunde. Diese Zahl gibt zumindest „Breitband.NRW“ an.

Um für die weitere Entwicklung gerüstet zu sein und zu wissen, wo noch Lücken im Breitbandnetz bestehen, hat die Stadt nun ein Kölner Unternehmen beauftragt, das Stadtgebiet und die darin liegenden Leitungen aufzulisten. Auf Basis der hieraus gewonnen Erkenntnisse wolle man einen Masterplan entwickeln.

Das Gute vorneweg: Die Expertise kostet zwar 50.000 Euro, allerdings bleibt sich die Stadt vollständig aus der Tasche. Die Stadtverwaltung kann für die Untersuchung auf einen Zuschuss des Bundes setzen, der für den Breitbandausbau Fördergeld zur Verfügung stellt. Dies soll nicht der letzte Zuschuss sein, den sich die Stadt erhofft. So soll die Firma auch den Blick auf mögliche Fördertöpfe richten. Schwerpunkte sollen die Bereiche Schulen und Gewerbe haben.

Geplant ist zunächst eine Bestandsanalyse des Breitbandnetzes in Eschweiler. Dabei sollen unterversorgte Gebiete, die einen Datenstrom von unter 30 MBit/Sekunde verzeichnen, ermittelt werden. Daraus soll sich dann der Maßnahmenkatalog entwickeln, der vor allem die Breitbandanbindung von Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmensstandorten im Auge hat. Zugleich erwartet die Stadt genaue Angaben, wo zusätzliche Leerrohre verlegt werden müssen sowie welche zukünftige Investitionen ins Breitbandnetz zu erwarten sind. Mögliche Synergien bei städtischen Baumaßnahmen und bei Vorhaben der Versorgungsunternehmen sollen dabei berücksichtigt werden.

Sämtliche Möglichkeiten der Datenübertragung sollen im Zuge der Untersuchung beleuchtet werden. Dazu zählen nicht nur die Leitungen im Boden, sondern auch die Mobil- und Richtfunkanlagen. 92,1 Prozent der Haushalte in der gesamten Städteregion Aachen verfügt laut „Breitband.NRW“ über schnelle Internetleitungen. Spitzenreiter ist Würselen mit 99,5 Prozent schneller Anschlüsse. Vor allem die Eifelgemeinden hinken bei Datenleitungen hinterher. Lediglich 8,5 Prozent der Haushalte in Roetgen können schnell im Internet surfen. In Stolberg sind 92 Prozent der Haushalte am schnellen Netz angeschlossen.