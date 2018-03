Eschweiler - Brand in Eschweiler Lagerhalle: 150.000 Euro Schaden

Eschweiler.

Eine Lagerhalle in der Grachtstraße in Eschweiler ist am frühen Samstagmorgen ausgebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach bereits in Flammen. Aufgrund der angrenzenden Bebauung wurden auch Einsatzkräfte aus angrenzenden Städten hinzugerufen. Es entstand ein hoher Schaden.