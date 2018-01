Eschweiler.

Dodge City oder Tombstone? Schon in den Goldgräberzeiten soll so mancher schießwütige Böse Bube an diesen legendären Orten des wahrlich Wilden Westens sein Glück gesucht haben. Nun wurden zahlreiche jecke Cowboys und Indianer der Indestadt im pickepackevollen „Delio-Saloon“ fündig. Dort schossen die Bösen Buben der Kolpingsfamilie Eschweiler gewohnt scharf.