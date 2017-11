Eschweiler.

Eine absolut entspannte Vorstellung lieferte das Tony-Spinner-Trio am vergangenen Dienstagabend im Rahmen der Clubkonzertreihe „Blues meets Rock“ im „Rio“ in der Schnellengasse ab. Der sympathische Mann aus Missouri erfreut sich schon seit Jahrzehnten des Vertrauens bekannter Pop-Bands wie etwa Toto und Rock-Weltstars wie Robert Plant, die seine unglaubliche Flexibilität an Gitarre und Mikrofon schätzen.