Eschweiler.

„Bleibt wach! Gemeinsam durch die Nacht!“ Auch in diesem Jahr versammelten sich wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche St. Peter und Paul, um gemeinsam in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag zu wachen.