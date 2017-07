Eschweiler-Neu-Lohn.

Rhenania Lohn hatte es am Dienstagabend vorgemacht, zwei Tage später zog der SV St. Jöris nach: Der A-Liga-Aufsteiger setzte sich in der Gruppe C der Zwischenrunde gegen Bezirksliga-Aufsteiger Eintracht Verlautenheide sowie den zukünftigen Liga-Konkurrenten Armada Euchen-Würselen verdient mit jeweils 1:0 durch und qualifizierte sich für die Vorschlussrunde des 21. Blausteinsee-Cups.