Der Blausteinsee-Cup 2017 in Zahlen

Vorrunde:

Gruppe A: SV St. Jöris - Rhenania Eschweiler 2:0; Kohlscheider BC - SV St. Jöris 0:0; Rhenania Eschweiler - Kohlscheider BC 0:5.

Gruppe B: Alem. Mariadorf - SC Berger Preuß x:x; Eintracht Verlautenheide - Alem. Mariadorf x:x; SC Berger Preuß - Eintracht Verlautenheide x:x.

Gruppe C: Sonntag, 23. Juli: 15 Uhr: Rhenania Lohn - SCB Laurenzberg; 16 Uhr: SCB Laurenzberg - Jugendsport Wenau; 17 Uhr: Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn.

Gruppe D: Montag, 24. Juli: 18.30 Uhr: Armada Euchen-Würselen - SC Kellersberg; 19.30 Uhr: GFC Düren 99 - Armada Euchen-Würselen; 20.30 Uhr: SC Kellersberg - GFC Düren 99.

Zwischenrunde:

Gruppe A: Dienstag, 25. Juli: 18.30 Uhr: 2. Gruppe C - 1. Gruppe D; 19.30 Uhr: Kohlscheider BC - 2. Gruppe C; 20.30 Uhr: 1. Gruppe D - Kohlscheider BC.

Gruppe B: Mittwoch, 26. Juli: 18.30 Uhr: TuS 08 Langerwehe - 2. Gruppe B; 19.30 Uhr: 2. Gruppe B - 1. Gruppe C; 1. Gruppe C - TuS 08 Langerwehe.

Gruppe C: Donnerstag, 27. Juli: 18.30 Uhr: 2. Gruppe D - SV St. Jöris; 19.30 Uhr: 1. Gruppe B - 2. Gruppe D; 20.30 Uhr: SV St. Jöris - 1. Gruppe B.

Halbfinale: Samstag, 29. Juli: 15 Uhr: 1. Zwischenrundengruppe A - 1. Zwischenrundengruppe C; 18 Uhr: 1. Zwischenrundengruppe B - Bester Gruppenzweiter.

Finalspiele: Sonntag, 30. Juli: 15 Uhr: Spiel um Platz 3; 18 Uhr: Finale.