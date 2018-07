Eschweiler-Neu-Lohn.

Der Start in die Zwischenrunde des 22. Blau-steinsee-Cups des FC Rhenania Lohn verlief am Dienstagabend bei extremen äußeren Bedingungen relativ schleppend: Das Duell der Bezirksligisten zwischen dem Kohlscheider BC und Jugendsport Wenau entschied der in der vergangenen Saison aus der Landesliga abgestiegene KBC dank eines Treffers von Niklas Passenheim mit 1:0 für sich.