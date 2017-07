Eschweiler-Neu-Lohn.

Ein knappes Rennen lag am Mittwochabend schon vor dem ersten Pfiff in der Luft, schließlich trafen mit Titelverteidiger TuS 08 Langerwehe, Jugendsport Wenau und Alemannia Mariadorf drei Bezirksligisten im Kampf um den Einzug in das Halbfinale des 21. Blausteinsee-Cups von Rhenania Lohn aufeinander.