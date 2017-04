Eschweiler.

Mit einer neuen Entgeltordnung will die Blaustein-See GmbH Taucher und Wassersportler wieder an den See in Eschweilers Norden locken. Der Preis für die Jahreskarten wurde um 15 Euro reduziert, die Tageskarten kosten 50 Cent mehr. Ob sich dieser Entschluss gelohnt hat? Dazu später mehr.