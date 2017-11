Eschweiler.

Eine „Goldene Regel“ lautet, die Feste und Jubiläen zu feiern, wie sie fallen. Und manchmal kann man sich vor der Vielzahl der Fälle kaum retten: So luden die Jecken der KG Blaue-Funken-Artillerie Eschweiler just am „Internationalen Vergissmeinnicht-Tag“ zur Sessionseröffnung ein, um mit dem in großer Anzahl erschienenen närrischen Volk in der proppenvollen Delio-Arena über 125 Jahre Haus Flatten, 33 Jahre „Tag des Karnevals“ in Eschweiler, 50 Jahre 1. Korporalschaft und, nicht zu vergessen, 90 Jahre Blaue Funken in Röthgen zu jubilieren.