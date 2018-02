Eschweiler.

Bis zum Sommer sollen keine weiteren Flüchtlinge in Eschweiler untergebracht werden. Davon geht man aktuell im Eschweiler Rathaus aus. „Aktuell ist die Aufnahmequote so gut wie erfüllt“, heißt es in der Vorlage für den Sozial- und Seniorenausschuss, der am Dienstag im Eschweiler Rathaus tagt.