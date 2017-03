Bill Mockridge gastiert im Talbahnhof

Eschweiler. Bill Mockridge ist an diesem Freitag, 31. März, im Talbahnhof zu Gast. Ab 20 Uhr präsentiert er sein Programm „Alles frisch“.

Und das verspricht der Veranstalter: Mit ansteckender Energie und voller Lebensfreude zeigt Bill, wie man es schafft, im Kopf jung und frisch zu bleiben. Dabei taucht er tief ein in die Geheimnisse des Alterns. Warum macht Lachen sexy? Und warum macht Sex uns nicht nur glücklich, sondern auch noch jünger? Was geschieht in unserem Körper, wenn wir älter werden? Was klappt nicht mehr so gut wie früher – und was kann man dagegen tun?

Was sollte man mit einem entspannten Lächeln akzeptieren, weil es nun mal zum älter werden gehört? Macht ein Rotwein-Bad wirklich eine Babyhaut – oder einfach nur besoffen? Haben die Menschen dank Gentechnik bald tatsächlich eine Lebenserwartung von tausend Jahren?

Und schließlich: Wie bleibt man ein junger Mensch, der das Leben in vollen Zügen genießt, egal, wie viele Lebensjahre man auf der Uhr hat? Nachdem er vor 15 Jahren unfreiwillig sein Coming-out als „alter Sack“ erlebte, hat er sich zum Experten für „richtiges“ Altern entwickelt.

Und er beweist, dass Alter sich im Kopf abspielt und nicht auf der Geburtsurkunde. Bill kennt die Antworten und teilt sie dem Publikum gerne mit. Anhand vieler witziger Beispiele, Geschichten und Szenen aus seinem Leben werden erstaunliche Fakten unterhaltsam erklärt und philosophische Gedanken spannend verpackt.

In einer dynamischen Multimedia-Show lässt Bill seinen Jungbrunnen sprudeln und verspricht seinen Zuschauern: Nach dem Ende der Show werdet ihr jünger sein als vorher! Parallel zum Bühnenprogramm „Alles frisch?! erscheint Bills neues Buch „In alter Frische“ bei Bastei Lübbe. Karten für den Auftritt kosten im Vorverkauf 22, an der Abendkasse 25 Euro.