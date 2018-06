Eschweiler.

„Agil“ lautet der Name des Projekts, das Bewegung und gesunde Ernährung für Kinder in den Vordergrund stellt und das bereits seit längerer Zeit an der OGS Eduard-Mörike-Grundschule umgesetzt wird. Und im wahrsten Sinne des Wortes agil zeigten sich am Montagnachmittag Schülerinnen aller vier Jahrgangsstufen der von Hannah Blanco betreuten Tanz-AG.