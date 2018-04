Eschweiler.

Zu später Stunde noch hektisches Treiben in der Pfarrkirche St. Peter und Paul? Das gibt es eigentlich nur an einer Nacht im Jahr. Unter dem Motto „Bleibt wach! Gemeinsam durch die Nacht!“ versammeln sich seit zehn Jahren zahlreiche Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren am Gründonnerstagsabend, um zu basteln, zu meditieren und zu gedenken.