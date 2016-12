Berufsschüler erkunden den Düsseldorfer Landtag

Eschweiler.

„Wo spielt Sicherheit eine so große Rolle, dass sich ein Besuch auch lohnt?“, dachte sich Thomas Gurdon, Schulleiter am Berufskolleg Eschweiler und regte an, den Landtagsbesuch einer Klasse von Fachkräften für Schutz und Sicherheit mit einer Einführung in die Sicherheitssysteme des Landtags zu verbinden.