Eschweiler.

Bernd Stelter ist in der Indestadt kein unbeschriebenes Blatt. Vor allem aus der RTL-Show „Sieben Tage, sieben Köpfe“ und natürlich auch aus dem Karneval kennt man den Künstler, der sich mit Liedern wie „Ich hab‘ drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär“ und „Mahatma“ in die Herzen seiner Fans sang. Am 4. Mai wird er mit seinem aktuellen Programm, das den Titel „Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte“ trägt, in der Weisweiler Festhalle zu Gast sein.