Eschweiler - Berger Preuß: B-Jugend wird der Staffelsieger

Eschweiler. Die B-Jugend des Jahrgangs 2001/02 wird Staffelsieger. In der abgelaufenen Spielsaison setzen sich die jungen Preußen mit 47 Punkten und 52:13 Toren gegen zehn Mannschaften durch.

Die im Herbst ausgetragene Qualifikation zur Leistungsstaffel konnten die junge Preußen zwar nicht für sich entscheiden, jedoch wurde die aus den übrigen Qualifikanten gebildete Staffel 3 des Kreises Aachen mit dem Meistertitel abgeschlossen.

Die ausgeglichene Liga wurde mit 15 Siegen zwei Unentschieden und lediglich einer Niederlage gegen den Mitkonkurrenten SG Merkstein/Ritzerfeld erfolgreich beendet. Das Team feierte ausgelassen den Gewinn der Meisterschaft in Heimbach, wo die diesjährige Mannschaftstour für das ganze Wochenende hinführte.

Die erfolgreiche Arbeit soll auch in der kommenden Saison fortgeführt werden. Mischa Miladinovic und Ralf Storms sowie Torwarttrainer Patrick Krüttgen und Betreuer Marcus Willms werden sowohl die B-Jugend als auch die A-Jugend in der nächsten Spielzeit betreuen. Mit dieser Konstellation will der Verein nachhaltig den Kader zusammenhalten. Beide Mannschaften haben das Potential auch künftig erfolgreich auf Punktejagd zu gehen.