Eschweiler.

Das Versprechen lautete „Frische Frühlingsbrise...“. Unter dieser Überschrift hatten die Verantwortlichen des Fördervereins Lions-Club Eschweiler-Ascvilare am späten Sonntagnachmittag zum von Gertrud und Dr. Hanns-Joachim Vögeli gestifteten Benefizkonzert zu Gunsten von sozialen Kinder- und Schülerprojekten in der Stadt Eschweiler in den Ratssaal des Rathauses eingeladen.