Eschweiler - Beim Zirkus-Projekt wachsen Teilnehmer über sich hinaus

Eschweiler.

Übereinander hängen sie in der Luft: Chanel hält sich am Seil fest, Paula an der Stange des Trapezes. Dass es soweit kommen würde, hätten die beiden Mädchen vorher nicht gedacht. Doch jetzt sind sie begeistert: „Es lohnt sich, heute Abend zu unserer Show zu kommen“, sagt Paula.