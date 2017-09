Eschweiler.

Nach fünf Abstiegen in Folge, die den Absturz von der Mittelrheinliga bis in die Kreisliga C bedeuteten, beendete Germania Dürwiß die zurückliegende Spielzeit auf dem neunten Platz der C-Liga. Auch in der gerade begonnenen Saison dürfte das einzige Ziel „Klassenerhalt“ lauten.