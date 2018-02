Rüh - Bei der Kostümsitzung wird gebützt, geschunkelt und getanzt

Rüh.

Das war eine Feier! Was ist schon eine Nacht in der Diskothek, wenn es auch ein Abend voller Tanz, Gesang, Kostümen und Gelächter sein kann? Genau, nichts. Deswegen ging es am Wochenende in der Mehrzweckhalle Röhe so richtig ab. Dort nämlich zelebrierte die KG 1927 Onjekauchde Eschweiler-Röhe ihre Kostümsitzung.