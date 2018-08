Eschweiler-Pumpe-Stich - Bei den Seniorenmannschaften soll wieder Ruhe einkehren

Eschweiler-Pumpe-Stich.

Die vergangene Saison endete für Rhenania Eschweiler mit dem sportlichen Super-Gau. Die 1. Mannschaft stieg als Tabellenletzter der Kreisliga B in die C-Liga ab, die Reserve trug nach dem Aufstieg ein Jahr zuvor in der Abschlusstabelle der Kreisliga C ebenfalls die Rote Laterne und tritt nun wieder in der D-Liga an.