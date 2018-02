Eschweiler - Beginn der Rückserie: Lohn muss 13 Punkte aufholen

Eschweiler. Zehn Siege, ein Remis und lediglich zwei Niederlagen: Der SV St. Jöris legte als Aufsteiger in die Kreisliga A eine glänzende erste Halbserie hin und geht als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte. Allerdings stehen bis zum 10. Juni für den auf eigenem Platz verlustpunktfreien Tabellenführer nur noch sechs Heim- und neun Auswärtspartien auf dem Programm.

Die erste Aufgabe nach der Winterpause wartet auf den SV St. Jöris am Sonntagmittag bei Schlusslicht VfL Vichttal II, bevor Gastspiele beim SC Berger Preuß sowie dem Vierten Burtscheider TV folgen.

Nachdem das Nachholspiel von Fortuna Weisweiler gegen eben diesen BTV am vergangenen Sonntag erneut ausfiel, stellt sich nun die vor der Winterpause vier Mal in Folge siegreiche SG Stolberg im Hubert-Bündgens-Stadion vor. Ein echter Prüfstein für die Fortunen, die als Tabellendritter bei einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand auf St. Jöris aufweisen und sicherlich Ambitionen „nach oben“ hegen. Davon kann beim SC Berger Preuß keine Rede sein: Die Nachholpartie gegen das bisherige Schlusslicht Armada Euchen-Würselen verlief desaströs und ging mit 0:5 verloren. Anstatt sich von den Abstiegsrängen abzusetzen, fiel der SC auf Platz 13 zurück und weist auf den nun Vorletzten Euchen-Würselen, der zwei Spiele weniger absolviert hat, nur noch vier Punkte Vorsprung auf. Das nächste Heimspiel gegen den Zehnten Breinig II, der zwei Zähler mehr und drei Spiele weniger auf dem Konto hat, ist also von großer Bedeutung.

In der Kreisliga B Aachen ist hinter dem souveränen Spitzenreiter TuS Lammersdorf vor allem Relegationsplatz zwei umkämpft. In dieser Hinsicht brachten sich die Sportfreunde Hehlrath unmittelbar vor der Winterpause wieder in eine gute Ausgangsposition: Zunächst konnte der direkte Konkurrent Roetgen II am heimischen Maxweiher deutlich mit 4:0 bezwungen werden, dann gab es zwei zusätzliche Punkte am „Grünen Tisch“, denn die Zweitvertretung von Germania Eicherscheid hatte beim Gastspiel in Hehlrath, das ursprünglich 2:2 endete, den einen oder anderen Bezirksliga-Akteur aus der 1. Mannschaft zu viel auf dem Platz. Diesen Rückenwind möchten die Sportfreunde nun in das Heimderby gegen Schlusslicht SCB Laurenzberg mitnehmen. Der Drittletzte Rhenania Eschweiler steht vor einer herausfordernden Aufgabe. Im Waldstadion gibt der Tabellendritte FC Roetgen II seine Visitenkarte ab.

Spannende Rückrunde

13 Punkte auf Platz eins aufzuholen hat Rhenania Lohn in der Kreisliga B Düren, wenn die Mannschaft von Trainer Frank Löhr noch einmal ganz oben angreifen möchte. Nicht unmöglich, schließlich haben die Rhenanen auch vier Partien weniger bestritten als Tabellenführer SC Ederen. Mit einem Auswärtssieg bei GW Welldorf-Güsten II soll am frühen Samstagabend die Aufholjagd eingeleitet werden. Bis zu fünf Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen auf Platz eins machen. Die Rückrunde verspricht also Spannung pur.

Drei indestädtische C-Ligisten sind mittendrin im Aufstiegsrennen in Richtung B-Liga. Allen voran der Eschweiler FV, der die Rangliste der Staffel 3 anführt und seine Punktspielpremiere des Jahres 2018 beim Tabellenletzten Rhenania Eschweiler II feiert. Den Auftakt bereits erfolgreich absolviert hat Verfolger Falke Bergrath, der am vergangenen Donnerstag beim SC Berger Preuß II mit 5:2 siegte und den Rückstand auf den Platz an der Sonne auf vier Zähler verringerte, wobei die Falken zwei Spiele mehr ausgetragen haben als der EFV. Mit einem Sieg beim SV St. Jöris II könnte der Anspruch auf Rang zwei aber untermauert werden. In der Gruppe 4 duellieren sich der SC Berger Preuß III und Inde Hahn II im Kampf um Platz eins. Der Berger Preuß fuhr am Sonntag in Vaalserquartier beim 2:0 drei Pflichtpunkte ein und bleibt bei einem Punkt Rückstand Hahn auf den Fersen. Am Sonntagvormittag ist der TuS Lammersdorf II zu Gast in Hastenrath.

Mit ihrem Treffer in der 75. Minute ebnete Laura Söte den Weg der Bezirksliga-Frauen des SCB Laurenzberg zum 1:0-Auswärtssieg beim immer noch Zweiten Viktoria Frechen. Als Fünfter hat der SCB lediglich zwei Punkte Rückstand auf die Viktoria, die darüber hinaus schon eine Begegnung mehr absolviert hat. Tabellenführer Brauweiler liegt bei vier Punkten Vorsprung auf Laurenzberg (und einem weiteren Nachholspiel in der Hinterhand) noch außer Reichweite. Für den Aufsteiger geht es am 4. März bei Wanderlust Süsterseel weiter. Liga- und Lokalkonkurrent Falke Bergrath startet eine Woche später mit dem Heimspiel gegen Borussia Derichsweiler in die Rückrunde. (ran)

Die Spiele des kommenden Wochenendes: Bezirksliga: Langerwehe - Wenau (So., 15 Uhr); Kreisliga A Aachen: Vichttal II - St. Jöris, Weisweiler - SG Stolberg (beide So., 13 Uhr), Berger Preuß - Breinig II (So., 15.30 Uhr); Kreisliga A Düren: Wenau II - SG Voreifel (So., 15 Uhr); Kreisliga B Aachen: Hehlrath - Laurenzberg, Rhen. Eschweiler - Roetgen II (beide So., 15 Uhr); Kreisliga B Düren: Welldorf-Güsten II - Lohn (Sa., 18.15 Uhr), Langerwehe II - Niederzier (Sa., 17.30 Uhr); Kreisliga C Aachen: St. Jöris II - Bergrath, Eschweiler FV - Breinigerberg, Venwegen - Berger Preuß II (alle Do., 19.30 Uhr), Rhen. Eschweiler II - Eschweiler FV (So., 13 Uhr), Berger Preuß II - Breinigerberg (So., 13.15 Uhr), Schevenhütte - Bergrath, Büsbach - St. Jöris II, Dürwiß - Venwegen (alle So., 15 Uhr), Berger Preuß III - Lammersdorf II (So., 11 Uhr); Kreisliga C Düren: Oberzier II - Lohn II (So., 12.30 Uhr), spielfrei: Wenau III; Kreisliga D Aachen: Dürwiß II - Atsch, Hehlrath II - Bergrath II, Dorff II - Eschweiler FV II (alle So., 13 Uhr), spielfrei: Laurenzberg II.

Die Ergebnisse der Nachholspiele: Langerwehe - Hürth II 4:2, Buschbell - Wenau 4:3, Weisweiler - Burtscheider TV ausg., Berger Preuß - Euchen-Würselen 0:5, Eicherscheid II - Rhen. Eschweiler ausg., Laurenzberg - Forst ausg., Rhen. Eschweiler II - Venwegen ausg., Berger Preuß II - Bergrath 2:5, Büsbach - Eschweiler FV ausg., Dürwiß - SG Stolberg II ausg., Vaalserquartier III - Berger Preuß III 0:2, SVS Merkstein III - Bergrath II ausg., Hehlrath II - Eschweiler FV II 5:2, Mausbach II - Dürwiß II ausg., Col. Donnerberg III - Laurenzberg II 4:2; Frauen: Frechen - Laurenzberg 0:1.