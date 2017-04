Eschweiler/Stolberg.

Fräsen, stemmen, schaufeln: An der Kreisstraße 6 (K6) zwischen Eschweiler und Stolberg haben die Bauarbeiter in diesen Tagen eine Menge zu tun. Der Grund: Auf der Straße zwischen dem Donnerberg und dem Ortseingang Hastenrath wird derzeit die Fahrbahn erneuert. Eine Maßnahme, die in Zukunft vor allem zwei Dinge gewährleisten soll: Ruhe und Sicherheit.