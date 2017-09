Eschweiler-Pumpe-Stich.

Petrus‘ Segen hatte am Wochenende das Barbara-Fest, das in gleichnamiger Pfarre in Pumpe-Stich an zwei Tagen gefeiert wurde. Sorgten Regengüsse am Samstagmorgen noch für Sorgenfalten, verbrachten die Besucher bei überwiegend trockenem Wetter und Sonnenschein gesellige Stunden.