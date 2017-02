Eschweiler.

Karneval feiern, das versteht der Indestädter wie kaum ein anderer. Wer also ein Seminar im Schunkeln, Singen und Feiern belegen möchte, ist an Fastelovend in Eischwiele goldrichtig. Auf keinen Fall sollte man an Wievefastelovend das Jecke-Tön-Festival vor der Sparkasse an der Marienstraße verpassen, denn dann zeigen Eschweilers Mundartbands, was sie drauf haben.