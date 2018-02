Eschweiler.

Die Saison ist eröffnet. Allerdings nicht auf dem Court, sondern im Rahmen der Vereinssatzung. Viele Vereine nutzen die Zeit vor Ostern, um ihren Mitglieder den jährlichen Zwischenstand zu geben. So fanden sich am Freitagabend exakt 29 stimmberechtigte und bei rund 260 Mitgliedern über zehn Prozent der Mitglieder der ESG Tennis in dem vereinseigenen Bistro in Bergrath ein.