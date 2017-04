Weisweiler.

Wer von der Lindenallee aus in Richtung Hücheln unterwegs ist, der sollte Zeit einplanen – viel Zeit. Der Grund: der Bahnübergang und die Ampelschaltung kurz vor der Langerweher Straße. Dort warten Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer manchmal bis zu zehn Minuten, um ihre Tour fortsetzen zu können. Was in diesen Situationen oft entsteht? Jede Menge Ärger!