Eschweiler - Autofahrerin nach Unfall auf der Merzbrücker Straße schwer verletzt

Eschweiler.

Auf der Merzbrücker Straße in Eschweiler ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Autofahrerin wollte in Fahrtrichtung Eschweiler von der Aachener Straße auf die Merzbrücker Straße abbiegen, als ein zweites Fahrzeug sie von hinten überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß.