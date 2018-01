Eschweiler - Auto prallt gegen geparkten Lastwagen: Junger Mann schwer verletzt

Eschweiler.

Am Donnerstagabend ist auf der Phönixstraße in Eschweiler ein Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Lastwagen geprallt. Der 26-jährige Fahrer aus Stolberg wurde schwer verletzt. Er musste aus seinem völlig zerstörten Wagen befreit werden.