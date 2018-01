Eschweiler. Am Donnerstagabend ist auf der Phönixstraße ein Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Lastwagen geprallt. Der 26-jährige Fahrer aus Stolberg wurde verletzt.

Wie die Polizei berichtet fuhr der Fahrer des Autos auf der Phönixstraße in Richtung Pumpe, als er kurz hinter der Dreibogenbrücke in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen neben der Fahrbahn geparkten Lastwagen prallte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht.